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“No me vengan a decir que cuando me confesó que era gay...”: el fuerte descargo de papá de Neme en entrevista

En diálogo con Mauricio Israel, Antonio Neme Fajuri desmintió una versión sobre su reacción cuando el periodista le contó sobre su orientación sexual. Ahí también hizo un mea culpa.

Javier Méndez

“No me vengan a decir que cuando me confesó que era gay...”: el fuerte descargo de papá de Neme en entrevista

Antonio Neme Fajuri realizó un potente descargo al hablar de su relación con su hijo, el periodista y conductor José Antonio Neme, actual rostro de Mucho Gusto en Mega.

El comunicador abordó una versión respecto a la reacción que habría tenido cuando su hijo le contó que era gay durante la adolescencia.

“Que no me vengan a decir que yo, hueón, porque cuando me confesó que era gay, a los 17 años, yo lo eché de la casa... es falso. ¡Es falso!”, afirmó en conversación con el programa Al Hueso sin Hueso de Círculo Central.

En la entrevista, el progenitor aseguró que en su familia ya intuían la orientación sexual de su hijo y que, lejos de rechazarlo, le entregó apoyo desde ese momento.

“Nosotros ya suponíamos. (Yo le dije) ‘venga para acá hijo, aquí está su padre que lo va a apoyar siempre, siempre lo va a tener a su lado’, y en las peores crisis de él, ahí estuvo el papá”, sostuvo.

Neme también hizo un mea culpa al recordar los primeros años de paternidad. Según reconoció, su trabajo y los constantes viajes afectaron el tiempo que pudo compartir con José Antonio durante su infancia.

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“Descuidé los primeros años de él (...) Como yo viajaba tanto, yo llegaba y no me veía parte del equipo. Mi tiempo con José Antonio era malo y poco”, admitió.

Actualmente, el comunicador aseguró que se ve “muy poco” con su hijo en persona. Sin embargo, afirmó que suele seguir su trabajo en televisión y destacó su carrera profesional.

“Lo veo casi todos los días. Me da gusto, me da placer que haya un periodista tan preparado, tan valiente, tan culto, tan atrevido que no le importa nada. Eso me da orgullo, hueón”, expresó.

Además, valoró el reconocimiento público que ha logrado el conductor del matinal. “La vara que él ha colocado en su vida profesional es muy alta. En las encuestas lo dan como número uno y él se lo ha ganado solo”, señaló.

Finalmente, Antonio Fajari recalcó que el éxito de su hijo no dependió de él ni de su apellido. “Solo se ha ido abriendo los espacios”, concluyó en diálogo con Mauricio Israel.

@circulo_central

🎙️ En Al Hueso sin el Hueso, Mauricio Israel conversó con Antonio Neme, padre de José Antonio Neme, en una entrevista íntima y llena de emociones. 💬 Habló sobre la relación con su hijo, los desafíos que han enfrentado y cómo ha vivido el éxito de uno de los rostros más reconocidos de la televisión chilena. 🕢 Capítulo extremo viernes 20:00 #JoseAntonioNeme #fyp #parati #Viral #foryou

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