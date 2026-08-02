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Vozinha desató una locura en Chile este domingo, donde se estima que más de mil personas llegaron hasta el Aeropuerto de Pudahuel para darle la bienvenida a Colo Colo.

El portero de Cabo Verde fue recibido por una comitiva liderada por el director deportivo de Blanco y Negro, Daniel Morón, con el cual tuvo sus primeros pasos en suelo nacional.

Antes de dejar la principal terminal aérea del país, el caboverdiano se tomó unos segundos para dar sus primeras palabras.

“Estoy muy feliz de estar aquí, es un honor representar a Colo Colo”, dijo Vozinha en español, en medio del tumulto periodístico.

“Quiero agradecer el cariño y paciencia de los hinchas. Nos vemos pronto en el Monumental”, cerró quien fuera escogido como el mejor portero del Mundial 2026.

Vozinha se realizará este lunes los exámenes médicos que le permitirán firmar contrato y, con ello, ser presentado oficialmente el martes en Pedreros.