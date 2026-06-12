Periodista chileno se confiesa: “Sigo siendo un delincuente, un ladrón y un estafador para la gente, y eso duele”

Esta semana, el periodista chileno Mauricio Israel se sinceró durante una entrevista en el programa Frente a Frente, de Patricia Maldonado.

Ahí, un tema ineludible fueron sus años más duros económicamente: las millonarias deudas que acumuló, que lo vetaron de la TV y que lo mantuvieron 15 años fuera del país.

Cuando @lamaldito le preguntó si sentía rencor por alguna persona que le haya hecho daño, el comunicador, que actualmente está en TV+, reflexionó: “En algún momento lo tuve”.

“Fueron 15 años muy complicados, pero me sirvieron para darme cuenta que al final del día culpar al resto de las cagadas que se manda uno no tiene ni una gracia”, agregó poco después.

“El tema es que, hasta el día de hoy, después de 15 años, tras resolver todos mis temas y salir de mis problemas, sigo siendo un delincuente, sigo siendo un ladrón, sigo siendo un estafador para la gente, y eso duele”, admitió.

Según su relato, a día de hoy incluso ya limó asperezas con su otrora colega Rodrigo Herrera, a quien le pagó lo adeudado, pese a que le costó “un mundo”.

“Ahora nos vemos, nos abrazamos y la cosa sigue”, relató. “A él le sirvió en un momento determinado más que yo le debiera a que le pagara; por lo tanto, él aprovechó su momento. Guardar rencor sería una tontera de mi parte”.