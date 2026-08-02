;

Falso urólogo es condenado por ejercer ilegalmente en Chile: cumplirá pena en libertad

El tribunal acreditó que el hombre atendió pacientes y realizó procedimientos sin estar habilitado.

Javiera Rivera

Falso urólogo es condenado por ejercer ilegalmente la medicina: cumplirá pena en libertad

Falso urólogo es condenado por ejercer ilegalmente la medicina: cumplirá pena en libertad / Diego Martin

El Tribunal de Juicio Oral condenó a Carlos Nazir a tres años y un día de cárcel por ejercer ilegalmente la medicina en Chile. Sin embargo, cumplirá la pena en libertad, ya que no tenía condenas previas en el país.

La investigación comenzó en 2024 tras una denuncia periodística que reveló que el falso urólogo ofrecía procedimientos quirúrgicos en un box médico de una clínica del sector El Golf, en Santiago, pese a no estar habilitado para ejercer.

Revisa también

ADN

Tras las diligencias, la Seremi de Salud Metropolitana clausuró el recinto al constatar que no contaba con autorización para realizar cirugías. Además, un agente encubierto comprobó que Nazir ofrecía realizar una vasectomía en ese mismo lugar.

En 2025, un paciente denunció haber sufrido graves secuelas tras una intervención practicada por Nazir, lo que reforzó la investigación en su contra.

La fiscal de la Fiscalía Metropolitana Oriente, América Vergara, destacó que este tipo de condenas son poco frecuentes, debido a la dificultad para reunir denuncias y acreditar la reiteración de los hechos.

Durante el juicio también se informó que Nazir obtuvo la revalidación de su título médico en mayo de 2026, es decir, después de los hechos por los que fue condenado. Su defensa anunció que buscará anular la sentencia mediante un recurso de nulidad.

Contenido patrocinado

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: &#039;Sentí una presión&#039;

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: 'Sentí una presión'

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad