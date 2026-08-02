Falso urólogo es condenado por ejercer ilegalmente en Chile: cumplirá pena en libertad

El Tribunal de Juicio Oral condenó a Carlos Nazir a tres años y un día de cárcel por ejercer ilegalmente la medicina en Chile. Sin embargo, cumplirá la pena en libertad, ya que no tenía condenas previas en el país.

La investigación comenzó en 2024 tras una denuncia periodística que reveló que el falso urólogo ofrecía procedimientos quirúrgicos en un box médico de una clínica del sector El Golf, en Santiago, pese a no estar habilitado para ejercer.

Tras las diligencias, la Seremi de Salud Metropolitana clausuró el recinto al constatar que no contaba con autorización para realizar cirugías. Además, un agente encubierto comprobó que Nazir ofrecía realizar una vasectomía en ese mismo lugar.

En 2025, un paciente denunció haber sufrido graves secuelas tras una intervención practicada por Nazir, lo que reforzó la investigación en su contra.

La fiscal de la Fiscalía Metropolitana Oriente, América Vergara, destacó que este tipo de condenas son poco frecuentes, debido a la dificultad para reunir denuncias y acreditar la reiteración de los hechos.

Durante el juicio también se informó que Nazir obtuvo la revalidación de su título médico en mayo de 2026, es decir, después de los hechos por los que fue condenado. Su defensa anunció que buscará anular la sentencia mediante un recurso de nulidad.