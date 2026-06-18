;

“Yo siento que la gente de la tele es una mierda de persona”: Famoso chileno lanza crudo análisis en programa

“Que Dios me perdone”, pidió el conductor de Que te lo digo.

Javier Méndez

“Yo siento que la gente de la tele es una mierda de persona”: Famoso chileno lanza crudo análisis en programa

Esta semana, el conductor de televisión Sergio Rojas lanzó una dura opinión en el programa Que te lo digo de Zona Latina.

Todo sucedió mientras el panel debatía sobre las últimas noticias sobre Pablo Mackenna y el round entre ambos comunicadores.

En cierto punto, la conversación derivó en cómo las figuras de pantalla se enemistan y luego aparecen como amigos a la hora de mostrarse al público en algún proyecto.

Rojas lanzó un ejemplo: “A Danilo (21) ese Michael (Roldán) le dio, le dio y le dio. Y resulta que ahora están sentados en el mismo set de televisión”.

Revisa también

ADN

“¿Cómo lo hacen? ¿Por plata?“, le preguntaron al expresivo animador.

“¿Te digo por qué? Que Dios me perdone. Yo siento que la gente de la tele es una mierda de persona“, describió.

“Está lleno de cínicos”, complentó la periodista Fany Mazuela. “Una mierda po’ Fany. A menos que soluciones tus problemas, tú no puedes llegar de la nada (y decir): ‘¡Aaaay amigo!’

“Es parte de un show, pero, a veces, es real”, soltó Rojas poco después.

Revisa el programa completo de Que te lo digo a continuación:

Contenido patrocinado

&#039;El plato prácticamente estaba servido&#039;: Auditor impactó en El Chacotero Sentimental tras revelar romance prohibido que tuvo con su prima

'El plato prácticamente estaba servido': Auditor impactó en El Chacotero Sentimental tras revelar romance prohibido que tuvo con su prima

Nieta de Carlos Caszely sufrió encerrona y robo de su auto: dos de los detenidos eran menores de edad

Nieta de Carlos Caszely sufrió encerrona y robo de su auto: dos de los detenidos eran menores de edad

Bono PAD Abdominoplastía: ¿Cómo pagar $268.770 al momento de la operación?

Bono PAD Abdominoplastía: ¿Cómo pagar $268.770 al momento de la operación?

&#039;Hace 10 años que no tengo sexo, desde el 2011 que no tengo pareja. Y estoy más feliz que nunca. Creo que ya me quedé así. Sé que eso es rarísimo, lo se&#039;

'Hace 10 años que no tengo sexo, desde el 2011 que no tengo pareja. Y estoy más feliz que nunca. Creo que ya me quedé así. Sé que eso es rarísimo, lo se'

La desconocida infancia de Gaspi en Chile: vivió 5 años en La Serena

La desconocida infancia de Gaspi en Chile: vivió 5 años en La Serena

Este histórico álbum logró lo que pocos artistas han conseguido

Este histórico álbum logró lo que pocos artistas han conseguido

Bob cascada, la opción más espontánea del corte del año

Bob cascada, la opción más espontánea del corte del año

Adiós a un ícono de los 80: Muere Anne Schedeen, la recordada Kate Tanner de la serie “ALF”

Adiós a un ícono de los 80: Muere Anne Schedeen, la recordada Kate Tanner de la serie “ALF”

Se acerca el pago del subsidio: Revisa el calendario del cupón de gas de 27.000 pesos y la fecha límite para no perderlo

Se acerca el pago del subsidio: Revisa el calendario del cupón de gas de 27.000 pesos y la fecha límite para no perderlo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad