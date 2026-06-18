“Yo siento que la gente de la tele es una mierda de persona”: Famoso chileno lanza crudo análisis en programa

Esta semana, el conductor de televisión Sergio Rojas lanzó una dura opinión en el programa Que te lo digo de Zona Latina.

Todo sucedió mientras el panel debatía sobre las últimas noticias sobre Pablo Mackenna y el round entre ambos comunicadores.

En cierto punto, la conversación derivó en cómo las figuras de pantalla se enemistan y luego aparecen como amigos a la hora de mostrarse al público en algún proyecto.

Rojas lanzó un ejemplo: “A Danilo (21) ese Michael (Roldán) le dio, le dio y le dio. Y resulta que ahora están sentados en el mismo set de televisión”.

“¿Cómo lo hacen? ¿Por plata?“, le preguntaron al expresivo animador.

“¿Te digo por qué? Que Dios me perdone. Yo siento que la gente de la tele es una mierda de persona“, describió.

“Está lleno de cínicos”, complentó la periodista Fany Mazuela. “Una mierda po’ Fany. A menos que soluciones tus problemas, tú no puedes llegar de la nada (y decir): ‘¡Aaaay amigo!’”

“Es parte de un show, pero, a veces, es real”, soltó Rojas poco después.