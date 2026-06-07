;

“Los homosexuales no solamente hablamos de moda... también podemos hablar de política y economía siendo amanerados”

“He hecho una contribución a que el amaneramiento no sea una merma en la credibilidad”, afirmó el periodista Jose Antonio Neme.

Javier Méndez

“Los homosexuales no solamente hablamos de moda... también podemos hablar de política y economía siendo amanerados”

El periodista de Mega, José Antonio Neme, abrió su corazón en una entrevista realizada por Luis Jara en Only Friends. La noche del sábado, el rostro clave de Mucho Gusto se sinceró sobre un momento de su carrera que el músico definió como “esplendoroso”.

“Me siento cómodo, me siento en paz y siento que estoy en un momento en que disfruto lo que hago, porque tengo una tremenda compañera (Karen Doggenweiler) y hemos construido un gran equipo en la mañana”, afirmó.

“¿Cuándo te dejó de importar lo que la gente piense de ti?“, le lanzó la voz de Mañana en cierto punto del diálogo. “Yo creo que en mi regreso al matinal fue apareciendo mi verdadera personalidad, pero antes lo regulaba porque pensaba que la gente no me iba a querer, que me iba a maltratar... y fui probando”, admitió.

Ahí Neme sostuvo que fue “dejando el closet atrás” y comenzó a ser más “libre” a la hora de mostrarse en la TV.

Revisa trambién:

ADN

“Yo creo que, humildemente, he hecho una contribución a que el amaneramiento no sea una merma en la credibilidad. Una persona puede ser amanerada e igualmente confiable, creíble o respetada”, profundizó.

Los homosexuales no solamente hablamos de moda y no solamente hablamos de estética, de ropa y glamour; también podemos hablar de política, de economía, de temas sociales o culturales, siendo amanerados. Ese es el desafío, esa es la provocación”, sumó.

Mira la entrevista completa a continuación:

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad