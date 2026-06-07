“Los homosexuales no solamente hablamos de moda... también podemos hablar de política y economía siendo amanerados”

El periodista de Mega, José Antonio Neme, abrió su corazón en una entrevista realizada por Luis Jara en Only Friends. La noche del sábado, el rostro clave de Mucho Gusto se sinceró sobre un momento de su carrera que el músico definió como “esplendoroso”.

“Me siento cómodo, me siento en paz y siento que estoy en un momento en que disfruto lo que hago, porque tengo una tremenda compañera (Karen Doggenweiler) y hemos construido un gran equipo en la mañana”, afirmó.

“¿Cuándo te dejó de importar lo que la gente piense de ti?“, le lanzó la voz de Mañana en cierto punto del diálogo. “Yo creo que en mi regreso al matinal fue apareciendo mi verdadera personalidad, pero antes lo regulaba porque pensaba que la gente no me iba a querer, que me iba a maltratar... y fui probando”, admitió.

Ahí Neme sostuvo que fue “dejando el closet atrás” y comenzó a ser más “libre” a la hora de mostrarse en la TV.

“Yo creo que, humildemente, he hecho una contribución a que el amaneramiento no sea una merma en la credibilidad. Una persona puede ser amanerada e igualmente confiable, creíble o respetada”, profundizó.

“Los homosexuales no solamente hablamos de moda y no solamente hablamos de estética, de ropa y glamour; también podemos hablar de política, de economía, de temas sociales o culturales, siendo amanerados. Ese es el desafío, esa es la provocación”, sumó.