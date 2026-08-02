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PROGRAMACIÓN. Fecha 18 de la Liga de Primera 2026: dónde, cuándo y cómo ver los partidos en vivo, en directo, online y en TV

Con dos clásicos y otros tres partidazos, se disputará la siguiente jornada del Campeonato Nacional del presente año.

Gonzalo Miranda

FOTO: DANIEL PINO/AGENCIAUNO

FOTO: DANIEL PINO/AGENCIAUNO / Daniel Pino/AgenciaUno

Domingo por la noche y la acción de la jornada 17 llegó a su final en Ñuñoa. Con una victoria de Universidad de Chile sobre Huachipato, la fecha de la Liga de Primera terminó, por lo que las miradas se trasladaron automáticamente al siguiente fin de semana.

La fecha 18 comenzará el próximo viernes 7 de agosto desde las 20:30 horas en el Claro Arena. La Universidad Católica buscará volver a los triunfos recibiendo en Las Condes a Cobresal.

Para el sábado 8 quedaron agendados dos encuentros, donde destaca el clásico nortino entre Coquimbo Unido y Deportes La Serena en el Francisco Sánchez Rumoroso desde las 17:30 horas.

El domingo 9 será un día de infarto. Todo comenzará con el clásico entre Deportes Concepción y la Universidad de Concepción desde las 12:30 horas en el Ester Roa Rebolledo. Más tarde, el líder de torneo, Colo Colo visitará a Unión La Calera y finalmente la jornada dominical terminará en el Estadio Nacional con el choque entre la Universidad de Chile y Palestino.

Finalmente, el lunes 10, a las 20:00 horas, la fecha 18 terminará en La Florida con el compromiso entre el Audax Italiano y Ñublense.

Fecha 18 de la Liga de Primera 2026

Los partidos de la decimoctava (18) jornada los podrás seguir en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También vía online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports. También se podrá ver de manera online a través de la aplicación HBO MAX, pero solo quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2026 la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Viernes 7 de agosto

  • 20:30 hrs | Universidad Católica vs. Cobresal | Claro Arena

Sábado 8 de agosto

  • 15:00 hrs | Huachipato vs. Everton | Estadio Huachipato
  • 17:30 hrs | Coquimbo Unido vs. Deportes La Serena | Francisco Sánchez Rumoroso

Domingo 9 de agosto

  • 12:30 hrs | Deportes Concepción vs. Universidad de Concepción | Ester Roa Rebolledo
  • 15:00 hrs | O’Higgins vs. Deportes Limache | Coldelco El Teniente
  • 17:30 hrs | Unión La Calera vs. Colo Colo | Nicolás Chahuán Nazar
  • 20:00 hrs | Universidad de Chile vs. Palestino | Estadio Nacional

Lunes 10 de agosto

  • 20:00 hrs | Audax Italiano vs. Ñublense | Bicentenario La Florida

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