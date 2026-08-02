Sistema de Admisión Escolar 2027: revisa cuándo empieza la postulación y las fechas clave del proceso

El Ministerio de Educación (Mineduc) dio a conocer el calendario oficial para el proceso de postulación al Sistema de Admisión Escolar (SAE) para el año escolar 2027, la plataforma centralizada que permite postular a establecimientos públicos y particulares subvencionados de todo Chile.

El mecanismo totalmente digital permite realizar la postulación en línea de manera transparente, asegurando la asignación de cupos según las preferencias de las familias y los criterios fijados por ley.

A continuación, te detallamos las fechas más importantes que debes tener en cuenta para no quedar fuera del proceso.

Calendario oficial del SAE para el año escolar 2027

El Mineduc fijó los siguientes hitos para las distintas etapas del proceso de admisión:

Periodo Principal de Postulación: desde el martes 4 al jueves 27 de agosto.

Resultados del Periodo Principal: Del 15 al 21 de octubre.

Resultados de Listas de Espera: El 28 y 29 de octubre.

Periodo Complementario de Postulación: Del 10 al 17 de noviembre.

Del 10 al 17 de noviembre. Resultados del Periodo Complementario: El 1 de diciembre.

Periodo de Matrícula presencial: Del 9 al 22 de diciembre.

¿Quiénes deben postular y quién realiza el trámite?

Deben ingresar al sistema los apoderados de estudiantes que ingresan por primera vez a un establecimiento público o particular subvencionado, quienes deseen cambiarse de colegio, o aquellos cuyos establecimientos no cuentan con continuidad de estudios para el siguiente nivel.

Desde la autoridad recordaron que el trámite debe ser realizado exclusivamente por el apoderado o tutor legal del estudiante a través de la plataforma web oficial del Mineduc.