Willy Sabor echa al agua a famoso chileno: lo llamó “cara de raja” tras feo conflicto de plata

Esta semana Willy Sabor estuvo invitado al programa de entrevistas Frente a Frente de Patricia Maldonado y no se guardó nada. De hecho, en cierto punto disparó contra un antiguo socio de la farándula chilena.

“Cuéntame una cosa, tú eres un hombre alegre, pero no me cabe duda de que tienes algunas personas que no te quieren y que tú no quieres. ¿Con quién no te sentarías jamás a la mesa?“, lanzó ‘La Maldo’.

“Hay gente que es muy mala, su esencia es cagarte”, partió el hombre detrás del ¡Éjale! y luego explicó que hay dos personas que sencillamente no pasa. “Hay una que es conocida y otra que no”, agregó luego.

El animador siguió: “Una sería Roberto Dueñas, que fue mi manager. En realidad, llegó un momento en que no sabía si me estaba diciendo la verdad, una mentira, si me cagó o no me cagó. Yo tengo medio bloqueado todo eso, soy bueno para bloquear las hue... malas”.

A los pocos segundos desclasificó un feo momento. “Llegó un momento en que me dijo: ‘Ya Willy, vamos a hacer lo siguiente: cambiar porcentaje. Yo voy a ganar un 60% y tú un 40%’”.

“¿QUÉEE?“, expresó con sorpresa la panelista de TV+. ”Sí po’ hue... así de cara de raja era. Me acuerdo perfectamente", sostuvo el cantante.

“Yo, a pesar de que soy grande, de que hablo fuerte, de que soy simpático, bueno para el hue..., soy tímido; entonces él se aprovechó de eso y yo le decía: ‘Sí, claro, no te preocupes...’. Podría contar anécdotas de cada cosa, gente que conocí y que se aprovechaba de uno por ser medio pollo”, comentó.