Bono de recuperación de hasta $1,5 millones: quiénes lo pueden recibir y cuáles son los tramos del beneficio

Los estragos dejados por el sistema frontal en distintas zonas del país han movilizado la asistencia gubernamental. Para ir en auxilio de las familias que sufrieron el anegamiento, destrucción o pérdida de sus hogares, con afectaciones severas desde Atacama hasta Los Ríos, el Gobierno activó el Bono de recuperación.

Se trata de un aporte económico directo orientado a cubrir las necesidades más urgentes de la emergencia y que alcanza un tope de $1.500.000 por hogar.

A continuación, te detallamos los requisitos, cómo se asigna la ayuda y los tramos de dinero según el nivel de daño.

¿Quiénes tienen derecho al bono de recuperación?

El beneficio está destinado a las familias afectadas por el temporal registrado a contar de la segunda quincena de julio entre las regiones de Atacama y Los Ríos.

Para acceder a este aporte no se requiere realizar ningún tipo de postulación en un sitio web. Sin embargo, es condición obligatoria que el hogar haya sido catastrado previamente mediante la Ficha Básica de Emergencia (FIBE).

¿Qué es la FIBE? es la encuesta presencial que aplican los funcionarios municipales en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social y SENAPRED directamente en las zonas afectadas para registrar los daños materiales y enseres de cada vivienda.

es la encuesta presencial que aplican los funcionarios municipales en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social y SENAPRED directamente en las zonas afectadas para registrar los daños materiales y enseres de cada vivienda. Requisito de identificación: en el caso de los ciudadanos extranjeros, la persona jefa de hogar debe contar con RUT chileno vigente para poder recibir el depósito o cobro del beneficio.

¿Cuáles son los montos que entrega el bono?

La transferencia de dinero se efectúa en un pago único que se calcula según el porcentaje de daño catastrado en la Ficha FIBE:

Tramo 1 (afectación baja): $375.000.

$375.000. Tramo 2 (afectación media): $750.000.

$750.000. Tramo 3 (afectación media-alta): $1.125.000.

$1.125.000. Tramo 4 (afectación alta/destrucción): $1.500.000.

Los depósitos se realizan directamente en la CuentaRUT de la persona titular del hogar o mediante cobro presencial en sucursales de BancoEstado.