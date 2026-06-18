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Marcelo “Chino” Ríos muestra su lado más romántico con su nueva pareja: “Muy rico, demasiado rico”

El extenista compartió una serie de fotografías en un gimnasio junto a Tamara Cornejo.

Sebastián Escares

Marcelo “Chino” Ríos muestra su lado más romántico con su nueva pareja: “Muy rico, demasiado rico”

Tras su separación de Paula Pavic, Marcelo “Chino” Ríos a comienzos de este año hizo pública su relación con Tamara Cornejo, hija del extenista Patricio “Pato” Cornejo.

Ahora, el exnúmero uno del mundo compartió una serie de fotografías junto a su nueva conquista a través de su cuenta de Instagram.

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En las imágenes se ve al extenista junto a Cornejo frente al espejo en lo que parece ser un gimnasio. Como descripción de la publicación, el Chino escribió: “Cuando subes fotos y no tienes ni una hu... que comentar al respecto”.

Sin embargo, hubo un detalle que no pasó desapercibido en la publicación, precisamente en los comentarios.

Tamara Cornejo reaccionó a las fotografías con un beso y un corazón, mientras que Ríos, fiel a su estilo, le respondió: “Siempre tan amorosa yo sé que me lo demuestras de otra manera más rica, muy rico, demasiado rico”.

El comentario del extenista acumuló cientos de reacciones, me gustas y comentarios por parte de los usuarios en redes sociales. Sin embargo, con el paso de las horas, Ríos desactivó los comentarios de la publicación.

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