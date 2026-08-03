Gobierno reconoce ingreso de armas argentinas a Chile: “La frontera permite ese tránsito”

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, reconoció este lunes que el ingreso de armas desde Argentina es un fenómeno detectado hace varios años y aseguró que el Gobierno trabaja para fortalecer los controles fronterizos.

Sus declaraciones se produjeron luego de que un medio nacional revelara que más de mil armas de fabricación argentina han sido incautadas en Chile y que cerca de 40 habrían pertenecido a instituciones policiales o militares del país vecino.

Consultado sobre estos antecedentes, Arrau señaló que “Argentina tiene una industria armamentística bastante desarrollada y una cultura relacionada con las armas distinta a la que existe actualmente en Chile”.

Gobierno identifica distintos puntos de ingreso

El secretario de Estado reconoció que las características de la frontera facilitan el traslado ilegal de armamento hacia territorio nacional.

En ese sentido, Arrau sostuvo que “tenemos una frontera que lamentablemente permite ese tránsito” y agregó que, desde el inicio de la administración, se trabaja para “fortalecer los controles y enfrentar su permeabilidad”.

En ese contexto, el ministro explicó que las autoridades identificaron diversos puntos por donde podrían ingresar las armas, incluidos sectores vulnerables de la zona sur del país.

Finalmente, Arrau confirmó que entre el armamento incautado existen ejemplares que habrían pertenecido a fuerzas de orden y seguridad argentinas. “Estos antecedentes forman parte de los análisis y las investigaciones que está desarrollando el Ministerio Público”, cerró.