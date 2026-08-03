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Las cifras del aborto legal en Chile: más de 6.600 interrupciones desde 2017 en medio del nuevo debate legislativo

En medio del debate por el proyecto “Escucha su corazón”, las cifras oficiales muestran que la inviabilidad fetal concentra la mayor cantidad de procedimientos y que un 12,5% de las mujeres continuó con su embarazo.

Nelson Quiroz

Tres causales

Tres causales / Leonardo Rubilar

En medio de la controversia generada por el proyecto de ley “Escucha su corazón”, que busca incorporar la escucha de los latidos fetales antes de una interrupción legal del embarazo, las cifras oficiales del Ministerio de Salud muestran que, desde la entrada en vigencia de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en 2017, se han realizado 6.627 abortos bajo las tres causales contempladas por la normativa.

Los datos del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), correspondientes al período 2018-2026, indican que 2.668 procedimientos fueron por inviabilidad fetal, 1.917 por riesgo para la vida de la madre y 1.899 por embarazos producto de una violación.

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Las estadísticas también revelan que 7.566 embarazos cumplían con alguna de las causales legales, pero en 939 casos (12,5%) las mujeres optaron por continuar con la gestación.

En paralelo, el debate legislativo continúa marcado por el proyecto impulsado por parlamentarios del Partido Nacional Libertario, Republicanos y Renovación Nacional, que obligaría a los médicos a ofrecer la escucha de la actividad cardíaca fetal y les permitiría negarse a practicar el procedimiento si la paciente rechaza esa instancia.

La iniciativa ha generado críticas tanto desde organizaciones feministas como desde sectores de la propia oposición, mientras el aborto vuelve a instalarse como uno de los principales temas de discusión pública.

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