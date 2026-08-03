Vozinha llega a Chile y es noticia mundial: así reaccionaron en Francia, España, Argentina y otros países

Vozinha arribó a Chile este domingo por la noche para convertirse en nuevo refuerzo de Colo Colo. El arquero caboverdiano fue recibido por cientos de hinchas albos en el aeropuerto de Santiago, hecho que también llamó la atención de medios internacionales.

Su destacada actuación en la Copa del Mundo 2026 permitió que el portero de 40 años alcanzara reconocimiento a nivel mundial, por lo que su llegada al fútbol chileno generó repercusión en distintos países.

En el caso de L’Équipe, el diario deportivo más importante de Francia, publicó: “Vozinha fue recibido como una estrella en Chile tras su histórica participación en el Mundial con Cabo Verde”.

“Su llegada a Chile ilustró aún más el entusiasmo generado por sus actuaciones. Recibido por una multitud impresionante en el aeropuerto, Vozinha fue agasajado como una superestrella por la afición del club chileno”, agregó el periódico francés.

En España, el diario El País señaló que “el portero caboverdiano Josimar José Évora Dias, conocido como Vozinha, ha llegado este domingo a Santiago de Chile para fichar por Colo Colo, uno de los equipos de fútbol más populares del país sudamericano”.

“El futbolista de 40 años, una de las estrellas que ha irrumpido tras el Mundial 2026, ha aterrizado en la capital chilena en medio de la expectación de una multitud de hinchas del club albo, que lo ha aclamado en el aeropuerto Arturo Merino Benítez”, añadieron.

En tanto, el medio A Bola de Portugal indicó: “Vozinha, uno de los héroes de Cabo Verde en el Mundial de 2026, ha llegado a Chile para ser presentado como nuevo jugador de Colo Colo, poniendo fin a un período de incertidumbre sobre su futuro. El internacional caboverdiano de 40 años optó por mantener el acuerdo inicial con el club de Santiago, donde fue recibido con euforia por una multitud en el aeropuerto”.

Mientras que en Argentina, TyC Sports mencionó que “el arquero caboverdiano de 40 años, la figura más sorprendente del Mundial 2026 y elegido en el Once Ideal del torneo, aterrizó finalmente en Santiago después de varios días de reprogramaciones e incertidumbre, y fue recibido en el aeropuerto por una multitud de hinchas que colmaron las instalaciones con camisetas, regalos y cánticos con su nombre”.

Por último, TNT Sports Brasil destacó: “Los hinchas de Colo Colo armaron una fiesta increíble para recibir a Vozinha. El portero llegó a Chile este domingo y la afición de Colo Colo colmó el aeropuerto para darle la bienvenida“.