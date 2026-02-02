“Que hermosura de mujer en todo sentido...”: La emotiva dedicatoria de Marcelo Ríos a su nueva pareja

Marcelo “Chino” Ríos dio a conocer a su nueva pareja. A través de su cuenta de Instagram, el ex número uno del mundo le dedicó una romántica publicación a Tamara Cornejo, hija del ex tenista nacional Patricio Cornejo.

“Que hermosura de mujer en todo sentido. Finalmente juntos otra vez , nunca me olvidare esas miraditas ingenuas y sin maldad, de esa idas a comprar los dos solos pero llenas de cariño y quizás un poquito de algo más”, comenzó escribiendo el ex tenista de 50 años.

“De nuestro primer beso con tanto amor. Tamita eres la más tierna y leal persona que he conocido y ojalá nunca cambies”, complementó.

“Tanto tiempo duro esto; que hoy lo que tenemos no quiero que termine nunca, nos quisimos a escondidas muchos años y increíblemente hoy podemos estar juntos”, dijo el “Chino”

“Algún día contare esta historia de amor que empezó hace más de 20 años y quizás me quedo corto”, cerró.

Hace una semana, la ex esposa de Ríos, Paula Pavic, se refirió, en conversación con LUN, a la nueva relación que está construyendo junto a Tamara Cornejo.

“Se ve una mina súper decente, súper bien. Espero que él no se la vaya a farrear. Y si él está bien, va a tener una mejor disposición“, dijo Pavic.