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Paula Pavic sorprende y le deja un mensaje a su nuevo galán en ‘Vecinos al Límite‘: “Me dejó querer, pero él sabe que...”

La exesposa de Marcelo Ríos reveló los encantos de conocida figura de la TV que intenta conquistarla.

Felipe Romo

Paula Pavic sorprende y le deja un mensaje a su nuevo galán en ‘Vecinos al Límite‘: “Me dejó querer, pero él sabe que...”

Camilo Huerta ha estado en el centro de la polémica en los últimos días tras una acusación por parte de su expareja Marité Matus, quien afirmó que el personal trainer habría mantenido relaciones pagadas con un conocido periodista.

Sin embargo esto no ha detenido su travesía en “Vecinos al límite”, donde mantiene un constante coqueteo con Paula Pavic y le ha dedicado numerosos detalles para ganar su atención.

En el último capítulo del reality de Canal 13 ambos compartieron un íntimo momento para compartir un café. Fueron puestos a prueba y se dedicaron piropos el uno al otro.

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Tu belleza no es de otro mundo, pero tampoco de éste. Eres muy especial, muy distinta, muy única, muy power”, fueron las palabras de Huerta para Pavic.

La emprendedora también tuvo su turno para enumerar las cualidades que más le gustan del personal trainer, afirmando que son “su cuerpo, su estado físico, su sonrisa, su sentido del humor. Él es muy caballero, también (le gusta) su preocupación”.

Sin embargo también le dejó un mensaje a Camilo Huerta acerca de las posibilidades de dar un paso más allá en lo que están viviendo juntos.

“Me he aprovechado mucho del cariño que me da y cómo me trata, pero en buena onda. He hablado con él y sabe que no se puede hacer muchas expectativas. Pero me he dejado querer”, afirmó.

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