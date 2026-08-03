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Figura de Chilevisión renuncia a programa clave y da explicación en redes sociales: “Prefiero cuidarme...”

La participante decidió dejar Fiebre de Baile antes de la recta final.

Javier Méndez

Figura de Chilevisión renuncia a programa clave y da explicación en redes sociales: “Prefiero cuidarme...”

Fiebre de Baile sufrió una inesperada baja en plena recta final, luego de que una de sus participantes decidiera renunciar a la competencia por motivos de salud.

La situación fue informada durante el capítulo del domingo, jornada en la que se esperaba una nueva eliminación para definir el Top Ten del estelar de Chilevisión.

Tras la presentación de los participantes que estaban en zona de riesgo y luego de confirmarse que Alejandra Araya fue salvada por el público, Diana Bolocco informó que quien no seguiría en competencia era Karen Paola.

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La exchica Mekano se encontraba con licencia médica producto de una lesión, la cual finalmente fue extendida. Por esa razón, decidió no continuar en el programa y dejó su cupo al eliminado de la semana.

Karen Paola no asistió al capítulo para despedirse del público, pero horas antes explicó su decisión a través de un texto en redes sociales.

“Renuncié al programa porque estamos a tres semanas de la final y no quería que mis compañeros se sintieran mal por no bailar una semana y volver”, señaló.

Luego, agregó que también debía priorizar su recuperación. “Así que prefiero cuidarme también, porque un desgarro requiere de que uno se quede quieto un tiempo”, expresó.

Con su salida, el programa definió a los 10 participantes que siguen en carrera por llegar a la final, programada para el próximo jueves 13 de agosto.

El Top Ten quedó compuesto por Cony Capelli, Vale Roth, Alejandra Araya, Claudio Valdivia, Disley Ramos, Jhendelyn Núñez, Itay Vargas, José Antonio Raffo, Yiego Pizarro y Antonella Henríquez.

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