“No sé que hacer...”: Naya Fácil da a conocer incómoda situación con ex chica reality internacional

Este jueves, Naya Fácil utilizó sus redes sociales para dar a conocer una incómoda situación que estaría viviendo con la madre de una ex chica reality.

La creadora de contenido reveló, a través de una serie de historias, que la madre de Angie Jibaja le escribiría por WhatsApp para pedirle dinero con el supuesto objetivo de costear un viaje, ya que la actriz peruana no la estaría apoyando económicamente.

“Hay una chica que se llama Angie Jibaja, yo no la conozco, pero busqué y había estado en la tele. Su mamá me tiene lleno el WhatsApp de que necesita plata. Yo de verdad no sé, su mamá me dice que necesita plata de que su hija no la ayuda”, comentó.

“Yo no bloqueo estos números porque con decirle que no una vez basta”

Naya relató que la madre de Angie le estaría escribiendo desde febrero y que, a pesar de su negativa, le insistiría para que le prestara dinero. Además, dio a conocer una insólita situación.

“No sé qué hacer, porque no bloqueo estos números. Con decirle que no una vez basta, pero la señora me pasa hablando de Jehová. Cada uno verá sus creencias, pero me dice que Jehová me proteja, puras cosas así. Yo no entiendo de dónde sacarán mi número”, agregó.

Finalmente, Naya comentó que se puso en contacto con Angie Jibaja para aclarar la situación.

“Le acabo de escribir a Angie para ver si es real o no, porque puede ser que alguien se esté haciendo pasar por su mamá. De ser así, voy a publicar su número porque no está bien que se hagan pasar por alguien. Sea real o no, igual le dije que su mamá está haciendo esto, está pidiendo plata para un vuelo”, cerró.