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Sammis Reyes da un sorpresivo giro en su carrera fuera del deporte: “Muchas gracias por confiar en mí”

“Hoy sucedió algo que nunca imaginé”, publicó el exjugador de la NFL en redes sociales.

Sebastián Escares

Sammis Reyes da un sorpresivo giro en su carrera fuera del deporte: “Muchas gracias por confiar en mí”

Sammis Reyes sigue dando pasos fuera del deporte. Tras anunciar el lanzamiento de su primer libro, el exjugador de fútbol americano confirmó un nuevo hito en esta etapa como autor.

A través de sus redes sociales, el deportista informó que firmó un acuerdo con la histórica editorial Zig-Zag para la distribución de “Elige o elegirán por ti”, obra que presentó a fines de mayo y cuyo lanzamiento está programado para el próximo 25 de julio.

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En una publicación en Instagram, Sammis Reyes compartió su emoción por esta alianza editorial. “Hoy sucedió algo que nunca imaginé. Acabo de firmar con una editorial histórica”, expresó.

“Escribí desde lo más profundo de mi corazón”

El libro fue definido por el propio deportista como un “manual para crear identidad propia en un mundo que prefiere que no la tengas”. Según la reseña de la obra, el texto aborda experiencias personales de Reyes y su proceso de construcción de identidad.

“No escribe este libro como coach ni como motivador. Lo escribe como alguien que tuvo que construir su identidad desde cero, en territorio extraño, a una edad en que la mayoría todavía no elige nada”, se lee en la descripción.

Respecto al acuerdo con la editorial, Reyes agradeció la confianza en el proyecto. “Muchas gracias por confiar en mí y en las 250 páginas que escribí desde lo más profundo de mi corazón. Estas ideas quedarán plasmadas por siempre en mi libro”, señaló.

El exdeportista también destacó el impacto que la lectura tuvo en su vida. Según contó, hace 12 años, durante una etapa especialmente difícil, un amigo le regaló un libro que marcó un antes y un después en su forma de pensar. “Realmente me enamoré de la lectura porque cambió mi forma de pensar para siempre”, afirmó.

El lanzamiento de Elige o elegirán por ti se realizará el 25 de julio, en un evento con capacidad limitada para 500 asistentes, descrito como una experiencia inmersiva.

A partir de entonces, la obra será distribuida mediante la alianza con Zig-Zag, consolidando una nueva faceta en la trayectoria de Sammis Reyes.

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