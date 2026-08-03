Agricultores de Malleco piden declarar emergencia agrícola por inundaciones en La Araucanía
El gremio advirtió que pequeños y medianos productores perdieron forraje y enfrentan daños por las lluvias.
El presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco, Sebastián Naveillan, solicitó a las autoridades declarar emergencia agrícola en la provincia debido a las inundaciones provocadas por el sistema frontal que afectó a la Región de La Araucanía durante la última semana.
El dirigente sostuvo que las mayores dificultades se concentran en comunas del norte regional, entre ellas Angol, Los Sauces, Purén y Traiguén.
“Hacemos un llamado a la autoridad para que declare estado de emergencia agrícola, sobre todo en la provincia de Malleco”, afirmó.
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Advierten pérdida de forraje para animales
Naveillan señaló que las precipitaciones afectaron distintos sectores agrícolas y rurales, dejando a productores con problemas para mantener a sus animales. “Necesitamos ir en apoyo de la pequeña agricultura que se ha visto afectada producto de las inundaciones y que ha quedado sin forraje para todos los animales que tienen”, explicó.
El representante gremial pidió que una eventual declaración permita movilizar ayuda para agricultores pequeños y medianos afectados por el frente de mal tiempo. “Llamamos a la autoridad a que se ponga en el lugar de ellos”, agregó.
Según el dirigente, la medida resulta especialmente necesaria en Malleco, donde los daños se habrían extendido a diversas zonas productivas. Por ahora, no se han detallado cifras oficiales sobre predios afectados, pérdidas económicas o cantidad de animales comprometidos.
“Es necesario y urgente ir en apoyo de toda la pequeña y mediana agricultura de esta provincia”, concluyó Naveillan.
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