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Agricultores de Malleco piden declarar emergencia agrícola por inundaciones en La Araucanía

El gremio advirtió que pequeños y medianos productores perdieron forraje y enfrentan daños por las lluvias.

Juan Castillo

Agricultores de Malleco piden declarar emergencia agrícola por inundaciones en La Araucanía

El presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco, Sebastián Naveillan, solicitó a las autoridades declarar emergencia agrícola en la provincia debido a las inundaciones provocadas por el sistema frontal que afectó a la Región de La Araucanía durante la última semana.

El dirigente sostuvo que las mayores dificultades se concentran en comunas del norte regional, entre ellas Angol, Los Sauces, Purén y Traiguén.

“Hacemos un llamado a la autoridad para que declare estado de emergencia agrícola, sobre todo en la provincia de Malleco”, afirmó.

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Advierten pérdida de forraje para animales

Naveillan señaló que las precipitaciones afectaron distintos sectores agrícolas y rurales, dejando a productores con problemas para mantener a sus animales. “Necesitamos ir en apoyo de la pequeña agricultura que se ha visto afectada producto de las inundaciones y que ha quedado sin forraje para todos los animales que tienen”, explicó.

El representante gremial pidió que una eventual declaración permita movilizar ayuda para agricultores pequeños y medianos afectados por el frente de mal tiempo. “Llamamos a la autoridad a que se ponga en el lugar de ellos”, agregó.

Según el dirigente, la medida resulta especialmente necesaria en Malleco, donde los daños se habrían extendido a diversas zonas productivas. Por ahora, no se han detallado cifras oficiales sobre predios afectados, pérdidas económicas o cantidad de animales comprometidos.

“Es necesario y urgente ir en apoyo de toda la pequeña y mediana agricultura de esta provincia”, concluyó Naveillan.

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