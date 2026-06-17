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Revelan que un mundialista fue detenido por investigación de amaño de partidos y lavado de dinero

Elye Wahi, delantero de Costa de Marfil, fue detenido en Francia antes de viajar a la Copa del Mundo.

Lucas San Martín

(Photo by Ewen Gavet/Icon Sport via Getty Images)

(Photo by Ewen Gavet/Icon Sport via Getty Images) / Ewen Gavet

Costa de Marfil debutó en la Copa del Mundo con una victoria ante Ecuador por la cuenta mínima. Uno de los protagonistas del partido fue Elye Wahi, quien fue una constante amenaza para la defensa sudamericana.

Sin embargo, se dio a conocer un inconveniente que sufrió el atacante antes de llegar a Estados Unidos. Según informó el New York Times, fue arrestado el 29 de mayo en Francia por una investigación sobre amaños de partidos.

“Fue arrestado en el marco de una investigación abierta por esa fiscalía sobre acusaciones de fraude organizado, corrupción organizada en el deporte, manejo de ganancias ilícitas y lavado de dinero”, contó una fuente al medio estadounidense.

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Wahi fue interrogado por la policía y después fue liberado para así emprender rumbo a Norteamérica y sumarse al plantel dirigido por Emerse Faé. La FIFA todavía no ha emitido un comunicado sobre si estaba enterado de este caso o si el arresto podría afectar su participación en la Copa del Mundo.

Pese a esto, la selección de Costa de Marfil sigue contando con el delantero de 23 años. Ahora, se prepara para viajar a Toronto, Canadá para enfrentar a Alemania el sábado 20 de junio. Recordar que las autoridades canadienses no le permitieron ingresar al país a Thomas Partey por tener cargos de violación contra él.

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