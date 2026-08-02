¿Privatizar Codelco? Encuesta Criteria revela que más del 70% rechaza la idea y prefiere mantenerla estatal

La encuesta Criteria, aplicada el 30 de julio de 2026 mediante un panel online a una muestra de 850 personas, abordó la percepción ciudadana sobre la megarreforma y la idea de privatizar de Codelco.

Respecto al proyecto de ley de Reconstrucción, un 33% (-3) estima que sus efectos serán positivos para el país, mientras que un 38% (+1) considera que serán negativos, cifra que aumenta por cuarta semana consecutiva.

En cuanto a los principales beneficiarios de la iniciativa, un 50% (+1) cree que favorece principalmente a los sectores de mayores ingresos, frente a un 33% (-2) que estima que apunta a la creación de empleo para la población en general.

Rechazo a la privatización de Codelco

Respecto a la privatización de Codelco, el rechazo se mantiene estable en las tres mediciones: 73% en 2018, 72% en mayo y 74% en agosto de este año , mientras que un 26-28% se muestra de acuerdo en el mismo período.

Asimismo, un 49% prefiere mantenerla como empresa 100% estatal mejorando su gestión y un 31% incorporaría capital privado conservando el control del Estado.