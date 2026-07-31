Este viernes por la noche la acción de la jornada 17 de la Liga de Primera arrancará en el sur del país, fecha donde en el sur del país se jugará uno de los encuntros más interesantes: Deportes Concepción y la Universidad Católica se miden en el Ester Roa Rebolledo.

En el local la expectativa está más que alta. De la mano de Fernando Díaz, el ‘León de Collao’ se ilusiona con no volver a la Primerra B. Ya está a tres puntos de distancia y ante los ‘cruzados’ buscarán alejarse aún más.

El problema es que se verán las caras con una Universidad Católica que tiene su propia lucha: ser segundo por segunda vez consecutiva, lo que le permita ir otra vez a la Copa Libertadores, pero de la versión 2027.

EN VIVO | Deportes Concepción vs Universidad Católica

El partido lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, el encuentro será transmitido por TNT Sports Premium. También estará disponible de manera online a través de la plataforma HBO Max, disponible solo para quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

Domingo 2 de agosto