Figura del fútbol africano se queda fuera del debut del Mundial 2026: Canadá rechazó su visa de trabajo / BEN STANSALL

Una nueva polémica se sucede en las primeras jornadas de desarrollo del Mundial 2026, específicamente en torno al acceso de los seleccionados a Norteamérica.

Si días atrás se concretó la deportación de un árbitro de Somalía en Estados Unidos, ahora Canadá pasa a estar en la palestra.

Todo considerando que, según información de The Athletic, al volante de Ghana, Thomas Partey, se le negó la entrada al país norteamericano.

Esto debido a que el jugador del Villarreal tiene una investigación abierta en su contra luego que el año pasado se reabriera el caso en torno a dos acusaciones de violación en su contra, lo que se suma a otros cinco cargos de violación y otro de agresión sexual por hechos ocurridos entre 2021 y 2022.

Canadá contempla en su legislación que “si ha cometido o ha sido condenado por un delito, es posible que no se le permita entrar al pais”, cuestión que aplica para el jugador de 32 años.

Con esto, Thomas Partey no podrá ser parte del debut de Ghana en el Mundial 2026, el cual está agendado para el miércoles 17 de junio ante Panamá en el BMO Field de Toronto.