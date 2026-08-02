Sistema frontal en Chile deja más de 6 mil damnificados y dos fallecidos: estas son las regiones / Hans Scott

Durante este domingo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) entregó un nuevo balance del sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país.

De acuerdo con el informe, la emergencia deja 6.183 personas damnificadas, 461 aisladas, tres albergadas, dos lesionadas y dos fallecidos, además de miles de viviendas con distintos niveles de afectación.

Las regiones con mayor número de damnificados son La Araucanía, con 5.032 personas; Maule, con 317; y Biobío, con 252. En cuanto a infraestructura, el reporte contabiliza 17 viviendas destruidas, 379 con daño mayor, 2.908 con daño menor y 1.200 que permanecen en evaluación, mientras continúan las labores de levantamiento de información en terreno.

Maule, La Araucanía y Biobío concentran las mayores emergencias

El informe de SENAPRED indica que la Región del Maule continúa bajo Alerta Roja por evento meteorológico y suma nuevas alertas por desborde en las comunas de Cauquenes, Parral, Sagrada Familia, Linares, Villa Alegre y San Javier. En esa región destacan las 317 personas damnificadas, además de localidades con centenares de viviendas en evaluación y sectores con personas aisladas debido a crecidas de ríos y cortes de caminos.

En la Región de La Araucanía, la situación sigue siendo especialmente compleja. El balance registra 5.032 personas damnificadas, además de miles de personas aisladas en comunas como Lumaco, Carahue, Teodoro Schmidt, Victoria y Traiguén. También se reportan importantes daños en viviendas, principalmente en Temuco, Perquenco, Galvarino y Angol.

La Región del Biobío también presenta una alta afectación, con 252 personas damnificadas y un importante número de viviendas dañadas, especialmente en Curanilahue, donde se reportan 200 viviendas con daño mayor y 400 con daño menor. En tanto, en la Región de Los Ríos se confirmaron las dos víctimas fatales, ambas por la caída de un árbol en la comuna de Panguipulli.

De acuerdo con el organismo, permanecen vigentes múltiples Alertas Rojas por desbordes, crecidas y eventos meteorológicos en las regiones de Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

Las autoridades mantienen desplegados equipos de emergencia y continúan evaluando los daños para coordinar la asistencia a las personas afectadas.