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El insólito registro que dejó Cristiano Ronaldo en su debut en el Mundial 2026: nadie lo esperaba

El astro portugués dejó números alarmantes tras su estreno en la Copa del Mundo.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / Anadolu

Cristiano Ronaldo tuvo un debut decepcionante con Portugal en el Mundial 2026. El conjunto luso no logró imponer su jerarquía y empató 1-1 ante la República Democrática del Congo en Houston, Texas, por la primera fecha del Grupo K.

Uno de los principales señalados tras la igualdad fue precisamente “CR7”. La máxima figura del seleccionado europeo fue titular y jugó todo el partido, pero no logró destacar ni marcar diferencias en ataque.

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De hecho, las estadísticas del rendimiento del astro portugués resultan lapidarias: registró 0 goles, 0 asistencias, 0 regates completados, 0 remates al arco, 0 centros exitosos, 0 faltas recibidas y 0 contribuciones defensivas.

Un dato demoledor para Cristiano Ronaldo, de quien se esperaba mucho más, especialmente después de las actuaciones de Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland, todos decisivos y goleadores en el debut de sus selecciones en el Mundial.

Pero eso no es todo. El delantero del Al-Nassr tocó solo 25 veces la pelota, la segunda cifra más baja de su carrera como titular en un Mundial, incluso por debajo del portero Diogo Costa, quien registró 37 toques, según datos de OPTA.

Con estas cifras, Cristiano Ronaldo buscará redimirse en el próximo duelo de Portugal. El equipo de Roberto Martínez enfrentará a Uzbekistán el martes 23 de junio, a las 13:00 horas de Chile, por la segunda jornada del Grupo K.

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