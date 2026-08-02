Lula va por un histórico cuarto mandato: Partido de los Trabajadores oficializa su candidatura presidencial en Brasil

El Partido de los Trabajadores (PT) oficializó este domingo la candidatura del presidente Luiz Inácio Lula da Silva para las elecciones presidenciales de octubre en Brasil, donde buscará un histórico cuarto mandato no consecutivo.

La proclamación se realizó durante una convención partidaria en São Paulo, que también confirmó a Geraldo Alckmin como candidato a la Vicepresidencia.

El anuncio se produjo en un escenario favorable para el actual mandatario, quien lidera la mayoría de las encuestas de intención de voto y ha centrado parte de su discurso en la defensa de la soberanía brasileña frente a Estados Unidos y la administración de Donald Trump.

Durante la oficialización, el presidente del PT, Edinho Silva, confirmó la fórmula presidencial al señalar: “Quiero decir para toda la militancia de los partidos que están aquí: homologamos, oficializamos ahora. Lula, presidente; Geraldo Alckmin, vice”.

Lula inicia su séptima campaña presidencial con ventaja en los sondeos

A sus 80 años, Luiz Inácio Lula da Silva afrontará su séptima candidatura a la Presidencia de Brasil. En los últimos meses, el mandatario ha buscado despejar las dudas sobre su estado de salud de cara a la campaña. “Tengo la misma energía de cuando tenía 30 años”, ha reiterado en diversas intervenciones públicas.

La convención reunió a cerca de tres mil militantes y dirigentes del bloque oficialista Juntos por Brasil. Entre los asistentes estuvo la trabajadora social Cristiane Rosa Julho, quien destacó el impacto de los gobiernos de Lula en su vida personal al afirmar: “Hoy estoy aquí porque las políticas de Lula cambiaron mi vida y la de mi familia, gracias a él hoy tenemos casa propia después de ocho generaciones despojadas”.

El presidente brasileño llega a la contienda defendiendo los avances de su administración en materia de empleo y reducción de la pobreza, aunque enfrentará una campaña marcada por la desaceleración económica, la inflación, el déficit fiscal y el debate sobre la seguridad pública. Además, en los últimos días la justicia autorizó la apertura de dos investigaciones por presunto tráfico de influencias contra su hijo mayor, Fábio Luís Lula da Silva.

Según la última encuesta de Datafolha, Lula mantiene una ventaja en un eventual balotaje frente al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, con un 48% de las preferencias frente al 43% de su principal rival.