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VIDEO. Sudamérica sigue sin ganar: Costa de Marfil sorprende en el final a Ecuador y la derrotó por la cuenta mínima

La ‘Tri’ se sumó a Brasil y Paraguay que tampoco pudieron ganar en su debut, a la espera de lo que hagan Colombia, Uruguay y Argentina en los próximos días.

Gonzalo Miranda

Costa de Marfil derrotó a Ecuador en el Mundial 2026 | Getty Images

Costa de Marfil derrotó a Ecuador en el Mundial 2026 | Getty Images

La selección de Ecuador sufrió una dolorosa derrota en su debut en el Grupo E de la Copa del Mundo 2026, cayendo 1-0 ante Costa de Marfil en el Philadelphia Stadium.

El encuentro fue sumamente disputado, físico y se definió en los instantes finales del compromiso. La ‘Tricolor’, dirigida por Sebastián Beccacece, saltó al campo intentando presionar alto y tuvo las ocasiones más claras de la primera mitad.

Tanto John Yeboah como Alan Minda estrellaron remates en los postes que pudieron haber cambiado el destino del partido.. Para el complemento, el desgaste físico se hizo evidente y el combinado africano comenzó a ganar terreno en el mediocampo tras varias sustituciones.

Ecuador intentó refrescar el ataque con los ingresos de Ángelo Preciado, Nilson Angulo y Kevin Rodríguez, pero perdió claridad en los metros finales. Cuando el partido parecía cerrarse con un empate sin goles, el ingresado Amad Diallo capitalizó una jugada en el minuto 89 para batir las redes ecuatorianas y firmar el definitivo 1-0.

Con este resultado, Costa de Marfil se lleva tres puntos vitales para el desarrollo del grupo, mientras que Ecuador corta una racha histórica de 19 partidos invicto y se ve obligado a sumar en su siguiente presentación para mantener vivas las aspiraciones de clasificar a octavos de final.

Mira el gol de Diallo ante Ecuador

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