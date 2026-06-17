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Edinson Cavani tiene definido su futuro en Boca Juniors: anuncio inminente

El delantero uruguayo llegó a un acuerdo verbal para terminar su vínculo con el club de manera anticipada.

Lucas San Martín

(Photo by Patrick Smith - FIFA/FIFA via Getty Images)

(Photo by Patrick Smith - FIFA/FIFA via Getty Images) / Patrick Smith - FIFA

Rodolfo Arruabarrena llegó a Boca Juniors hace menos de una semana y ya está realizando cambios importantes en el equipo. El técnico argentino ya se desprendió de Ander Herrera y ahora decidió que no tendrá en cuenta a Edinson Cavani en el equipo.

Según información de TyC Sports, el delantero uruguayo y la dirigencia liderada por Juan Román Riquelme, ya alcanzaron un acuerdo verbal para rescindir el contrato de manera anticipada. El ex Napoli y PSG terminaba su contrato en diciembre de este año, pero las constantes lesiones adelantaron su salida.

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De acuerdo a lo trascendido, el cuerpo técnico le manifestó de inmediato que no quieren contar con él para el segundo semestre. Esto sorprendió a Cavani ya que esperaba terminar finalizar su contrato y recuperar la competitividad.

El experimentado atacante de 39 años ha sufrido múltiples lesiones en los últimos meses con Boca Juniors. Además de las lesiones musculares, Cavani ha tenido varios problemas con su espalda, una lumbalgia y una hernia de disco no le han permitido entrenar con el plantel xeneize.

También, su nivel futbolístico no ha sido el esperado por los fanáticos y la misma dirigencia. Después de su paso por el Valencia de España, llegó a La Bombonera con supuestos goles asegurados, pero los números dicen todo lo contrario. En 79 partidos oficiales, anotó 28 goles y entregó cuatro asistencias.

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