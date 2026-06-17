El ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, confirmó en conversación con ADN Hoy que el Gobierno llega a una jornada clave para su agenda legislativa, marcada por la votación de la llamada megarreforma en la comisión de Hacienda del Senado, y el proyecto que busca aumentar el endeudamiento público en la Cámara de Diputados.

Respecto de la reforma económica, el secretario de Estado aseguró que el Ejecutivo seguirá buscando apoyos más allá de la votación en comisión. “Nuestra disposición, nuestro ánimo, nuestra voluntad es lograr el máximo respaldo”, afirmó.

Además, defendió que se trata de “una reforma estructural para que la economía chilena vuelva a crecer, vuelva a crear empleos”.

“Esta reforma necesita aprobarse cuanto antes”

García Ruminot insistió en que el proyecto tiene sentido de urgencia por la situación laboral y fiscal del país. Según planteó, existen “más de 900 mil personas que buscan trabajo y no lo encuentran” y cerca de “2 millones y medio de personas que están trabajando en un mercado laboral completamente informal”.

Ante las dudas de la oposición y la solicitud de una mesa técnica, el ministro defendió avanzar sin dilatar la discusión. “Esta reforma necesita aprobarse cuanto antes. El tema del empleo es urgente”, sostuvo. En esa línea, mencionó medidas como la exención transitoria de IVA al stock de viviendas nuevas, con la expectativa de reactivar la construcción.

Sobre el proyecto que aumenta el margen de endeudamiento, García Ruminot afirmó que el Gobierno confía en reunir los votos necesarios. “Necesitamos en primer lugar financiar el presupuesto 2026 y necesitamos pagar compromisos, contratos, facturas que no estaban reflejadas en la contabilidad”, explicó.

El ministro también abordó el clima político generado por la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, aunque evitó referirse al fondo. “Espero que no”, respondió al ser consultado sobre si podría complicar los acuerdos. Luego agregó que la reforma es “tan importante, tan trascendente, que creo que ninguna otra materia debiera interponerse”.

En otro punto, García Ruminot defendió el proyecto de Registro de Actos Vandálicos e Incivilidades y respondió a la polémica por eventuales sanciones a rifas o bingos comunitarios. “Hay rifas y rifas”, dijo, advirtiendo que algunas pueden usarse para engañar. Aun así, precisó que “todo se puede hacer conforme se cumplen las normas”.

Finalmente, el ministro aseguró que el Gobierno está disponible para corregir el proyecto durante su tramitación. “Siempre estamos abiertos a eso y, repito, en eso consiste el proceso legislativo”, sostuvo.