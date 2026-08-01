El autor del gol del año en Chile suma elogios en Palestino: “Es un sello que trae de Argentina, ojalá que este sea el piso para su rendimiento” / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

En Palestino sacaron cuentas alegres tras ganarle a Coquimbo Unido en La Cisterna, instalándose de momento entre los sublíderes de la Liga de Primera.

“Es un triunfo importantísimo de la forma que se dio. Coquimbo es un equipo que ya viene, no del año pasado, que a la postre sale campeón, sino de 2024 es un equipo como parejo, regular, siempre mantiene su juego, siempre tiene jugadores de características similares. Nosotros trabajamos día a día para buscar esa regularidad que nos permita pelear por el segundo, tercer, cuarto puesto”, recalcó en conferencia de prensa el ayudante técnico de los árabes, Andrés Anca.

Él debió comparecer ante la expulsión del DT de los tetracolores, Guillermo Farré, pero igualmente abordó el presente del equipo, sin dar por cerrada la participación del club en el actual mercado de fichajes.

“Estamos conformes con el plantel que tenemos. Quizás haya la posibilidad de reforzar la zona media por la ida de Julián Fernández. Eso lo está viendo la dirigencia, nosotros nos acoplamos. Hicimos sentir la necesidad de cubrir ese puesto que quedó vacío, estamos viendo con la dirigencia a ver si se puede antes del cierre del libro de pases, tratar de reforzarlo”, explicó.

De momento, Palestino solo ha incorporado en el mercado invernal al volante Marcelo Eggel, que hoy convirtió el que perfectamente puede ser el gol del año en Chile con un remate desde más allá de la mitad de cancha para el 1-0 parcial.

“Se ha ido superando. No es fácil la adaptación al fútbol chileno, no es fácil venir del fútbol argentino, que es un fútbol más estructurado, un fútbol más de bloque, a venir a un fútbol que se juega más libre, con más espacio, quizás con menos responsabilidades defensivas, pero que hace es que te sueltes hacia adelante y después lo pagues hacia atrás por la cantidad de transiciones que hay por partido”, analizó Andrés Anca respecto al juego del volante.

“Le costó un par de semanas acoplarse, ahora está mucho más interiorizado de cómo es el juego acá y se fue notando, porque ya empieza a encontrar los espacios. Tuvo un partido de bueno a muy bueno, lo pudo culminar por suerte con un golazo de media distancia, que es un sello que trae de Argentina. Ojalá que este sea el piso, obviamente, y poder contar con actuaciones de este tipo de acá al fin del campeonato”, cerró, alabando el rendimiento de Marcelo Eggel.