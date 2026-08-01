“Se ponía en peligro la integridad de los hinchas”: las razones para la postergación indefinida del duelo entre Deportes Limache y Ñublense / Agencia Uno / ADN

Este sábado no se pudo completar la agenda por la fecha 17 de la Liga de Primera.

Todo luego que se proujera el estallido de uno de los transformadores del estadio Lucio Fariña de Quillota, que recibiría el juego entre Deportes Limache y Ñublense

Según lo informado por el elenco “cervecero”, la situación se originó por un recalentamiento de la pieza que entrega energía al sector de tribuna preferencial, producto de una falla eléctrica fortuita.

Todo llevó a que el encuentro no pudiera disputarse hoy sábado. “Se ponía en peligro la integridad de los hinchas. Se intentó reparar, pero demoraba entre dos a tres horas, no estaban las condiciones para que el partido se pudiera disputar”, explicó el juez Miguel Araos para justificar la decisión.

Muchos se preguntan por qué el encuentro de Deportes Limache con Ñublense no se reagendó inmediatamente para el domingo, pero dicha situación se justifica en apego al reglamento de la ANFP.

Esto debido a que los de Chillán tienen agendado para el martes 4 de agosto el cierre de la fase de grupos de Copa Chile, ante Rangers, por lo que, en caso que se hubiera reagendado el juego contra los de la región de Valparaíso para mañana, les impedía disponer del plazo mínimo de 72 horas de descanso entre encuentros.