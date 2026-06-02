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Hacienda pide emitir US$6.200 millones más en deuda y queda cerca del límite fiscal

El ministro Jorge Quiroz anunció un proyecto para solicitar autorización al Congreso por nuevas necesidades de financiamiento fiscal.

Juan Castillo

AGENCIA UNO

AGENCIA UNO / Oscar Guerra

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció que el Gobierno ingresará un proyecto de ley para pedir al Congreso autorización para emitir hasta US$6.200 millones adicionales de deuda pública durante 2026, en medio de un escenario de estrechez fiscal.

La solicitud fue informada tras la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast y elevaría el máximo autorizado de deuda pública para este año desde US$18.000 millones hasta US$24.200 millones.

De utilizarse completamente ese margen, la deuda podría acercarse al límite prudencial de 45% del PIB.

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Quiroz explicó que la decisión “responde a la actualización del escenario fiscal”, debido a mayores necesidades de financiamiento, menores ingresos proyectados, obligaciones de gasto no contempladas plenamente y efectos del tipo de cambio sobre las emisiones de deuda.

El secretario de Estado detalló que la mayor necesidad de recursos se compone de US$3.800 millones por la profundización del déficit fiscal, US$900 millones por efecto del tipo de cambio y US$1.500 millones por compromisos ineludibles de pago, deuda flotante elevada y bajo nivel de caja.

“Se trata de una medida responsable y necesaria para asegurar el cumplimiento oportuno de las obligaciones del Estado, normalizar la situación financiera que hemos recibido y dar plena certeza respecto al financiamiento del ejercicio fiscal del año 2026”, sostuvo el titular de Hacienda.

La nueva autorización genera atención entre economistas y analistas fiscales, ya que, según cálculos preliminares, si el Gobierno utiliza el máximo autorizado, la deuda pública podría cerrar el año entre 44,6% y 44,8% del PIB.

Ese rango dejaría al país prácticamente en el límite de la regla prudencial de deuda fijada en 45% del PIB, nivel validado previamente por el Consejo Fiscal Autónomo.

Quiroz aseguró que el Ejecutivo mantendrá una agenda de ajuste. “Seguiremos como Gobierno racionalizando el gasto, introduciendo medidas de austeridad y combatiendo el fraude social”, afirmó.

El debate quedará ahora en manos del Congreso, que deberá evaluar si autoriza el nuevo margen de endeudamiento solicitado por Hacienda.

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