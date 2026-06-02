Hacienda pide emitir US$6.200 millones más en deuda y queda cerca del límite fiscal
El ministro Jorge Quiroz anunció un proyecto para solicitar autorización al Congreso por nuevas necesidades de financiamiento fiscal.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció que el Gobierno ingresará un proyecto de ley para pedir al Congreso autorización para emitir hasta US$6.200 millones adicionales de deuda pública durante 2026, en medio de un escenario de estrechez fiscal.
La solicitud fue informada tras la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast y elevaría el máximo autorizado de deuda pública para este año desde US$18.000 millones hasta US$24.200 millones.
De utilizarse completamente ese margen, la deuda podría acercarse al límite prudencial de 45% del PIB.
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Quiroz explicó que la decisión “responde a la actualización del escenario fiscal”, debido a mayores necesidades de financiamiento, menores ingresos proyectados, obligaciones de gasto no contempladas plenamente y efectos del tipo de cambio sobre las emisiones de deuda.
El secretario de Estado detalló que la mayor necesidad de recursos se compone de US$3.800 millones por la profundización del déficit fiscal, US$900 millones por efecto del tipo de cambio y US$1.500 millones por compromisos ineludibles de pago, deuda flotante elevada y bajo nivel de caja.
“Se trata de una medida responsable y necesaria para asegurar el cumplimiento oportuno de las obligaciones del Estado, normalizar la situación financiera que hemos recibido y dar plena certeza respecto al financiamiento del ejercicio fiscal del año 2026”, sostuvo el titular de Hacienda.
La nueva autorización genera atención entre economistas y analistas fiscales, ya que, según cálculos preliminares, si el Gobierno utiliza el máximo autorizado, la deuda pública podría cerrar el año entre 44,6% y 44,8% del PIB.
Ese rango dejaría al país prácticamente en el límite de la regla prudencial de deuda fijada en 45% del PIB, nivel validado previamente por el Consejo Fiscal Autónomo.
Quiroz aseguró que el Ejecutivo mantendrá una agenda de ajuste. “Seguiremos como Gobierno racionalizando el gasto, introduciendo medidas de austeridad y combatiendo el fraude social”, afirmó.
El debate quedará ahora en manos del Congreso, que deberá evaluar si autoriza el nuevo margen de endeudamiento solicitado por Hacienda.
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