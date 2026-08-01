Temblor se registra en la zona central de Chile hoy sábado: revisa acá la magnitud y el epicentro del sismo

Durante la noche de este sábado 1 de agosto, un sismo se registró en la zona central de Chile.

El movimiento telúrico de menor intensidad se percibió a las 21:22 horas de esta jornada en las regiones de Valparaíso y Metropolitana, alertó Senapred.

Según informó el Centro Sismológico Nacional, la magnitud del temblor fue de 4.7 y se localizó a 27 kilómetros al Oeste de El Tabo.

De momento no hay reporte de daños o alteraciones a servicios producto del sismo.

Según informó Senapred, las intensidades en la escala de Mercalli fueron las siguientes:

Región de Valparaíso

El Tabo: IV

Quilpué : III

El Quisco: III

Valparaí­so: III

Región Metropolitana