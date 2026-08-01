Temblor se registra en la zona central de Chile hoy sábado: revisa acá la magnitud y el epicentro del sismo
El movimiento telúrico se percibió durante la noche de esta jornada. Revisa acá todos los detalles.
Durante la noche de este sábado 1 de agosto, un sismo se registró en la zona central de Chile.
El movimiento telúrico de menor intensidad se percibió a las 21:22 horas de esta jornada en las regiones de Valparaíso y Metropolitana, alertó Senapred.
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Según informó el Centro Sismológico Nacional, la magnitud del temblor fue de 4.7 y se localizó a 27 kilómetros al Oeste de El Tabo.
De momento no hay reporte de daños o alteraciones a servicios producto del sismo.
Según informó Senapred, las intensidades en la escala de Mercalli fueron las siguientes:
Región de Valparaíso
- El Tabo: IV
- Quilpué : III
- El Quisco: III
- Valparaíso: III
Región Metropolitana
- Curacaví: II
- Macul: II
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