Lluvia confirmada en Santiago: esta es la hora exacta en que comenzarán las precipitaciones en la RM

Un nuevo sistema frontal se aproxima desde la zona sur y centro-sur del país, el cual provocará precipitaciones en la región Metropolitana.

El periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, en su último reporte del tiempo adelantó la hora clave en que comenzarán a caer las primeras gotas en Santiago.

En primer lugar, el comunicador señaló que “desde el mediodía, lo habíamos dicho, llegó la lluvia, pero será intensa hasta cerca de las 21:00 o 22:00 horas, de manera casi homogénea en sectores de Maule y básicamente Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y también algo en Los Lagos“.

“Las tormentas eléctricas vienen después, como segunda parte hacia la noche, madrugada, mañana y durante el día de mañana estaremos pendientes de aquello, pero ahora lo que preocupa es la lluvia”, agregó.

¿Y a qué hora comienzan las precipitaciones en la RM?

Tras ser consultado por las lluvias en la región Metropolitana, el experto adelantó que “el sistema frontal va a ir avanzando muy lentamente, porque la alta presión ya se ha instalado en el norte del territorio... Pueden caer unas gotitas porque vamos a tener nubosidad y algo de inestabilidad".

“La lluvia más constante deberá ser después de las 22:00 o 23:00 horas , la que se extenderá, en esas zonas, durante la madrugada y hasta las primeras horas de mañana domingo”, detalló Sepúlveda.

A modo de cierre, el especialista en meteorología explicó que “las precipitaciones en la capital y Valparaíso llegarían esta noche y se mantendrían hasta mañana (domingo) en la mañana, no con la intensidad de lo que ocurre en el sur y con algo de viento también en sectores del litoral de la región de Valparaíso”.