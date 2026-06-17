El ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, confirmó en conversación con ADN Hoy que el Gobierno defenderá ante el Tribunal Constitucional el proyecto “Escuelas Protegidas”, luego de que la oposición recurriera al organismo para impugnar la iniciativa.

La propuesta busca abordar hechos de violencia al interior de establecimientos educacionales, en medio de una creciente preocupación por agresiones, amenazas y situaciones de inseguridad que afectan a comunidades escolares en distintas zonas del país.

Al respecto, García Ruminot aseguró que el Ejecutivo concurrirá al TC para respaldar la legalidad de la iniciativa. “Vamos a ir a defender la posición del Gobierno ante el Tribunal Constitucional como corresponde a nuestro Estado de Derecho”, afirmó el secretario de Estado.

El ministro sostuvo que el proyecto responde a una realidad que, a juicio del Ejecutivo, requiere medidas urgentes. “Esta es una necesidad muy patente. La violencia que se está viviendo en muchos establecimientos educacionales en su interior es, de verdad, muy dolorosa”, señaló.

En esa línea, García Ruminot remarcó que la seguridad dentro de los recintos escolares resulta clave para garantizar el aprendizaje. “No puede haber un buen proceso de enseñanza si no tenemos tranquilidad al interior de los establecimientos educacionales, si no protegemos a nuestros estudiantes, si no protegemos a nuestros profesores, a nuestros asistentes de la educación”, dijo.

En ese sentido, el titular de la Segpres defendió la constitucionalidad del proyecto y adelantó que esa será la postura que presentarán ante el tribunal. “Nosotros estamos convencidos de que hemos estado de conformidad con las normas constitucionales, y esa posición la vamos a ir a defender al Tribunal Constitucional”, sostuvo.

La defensa del Gobierno ante el TC estará a cargo de Juan José Ossa, exministro secretario general de la Presidencia durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera.

Con esto, la discusión por “Escuelas Protegidas” entra en una nueva etapa institucional, marcada por el cruce entre seguridad escolar, atribuciones del Estado y control constitucional.