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Messi logra otro hito: ya es el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo

Con su triplete contra Argelia, la “Pulga” marcó todo un récord en su sexto Mundial.

Carlos Madariaga

Messi logra otro hito: ya es el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo

Messi logra otro hito: ya es el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo / picture alliance

Con el inicio del partido entre Argentina y Argelia, Lionel Messi ya había marcado un hito al concretar su sexta participación en un Mundial.

Sin embargo, el trasandino no se contentó con ello y fue la gran figura de la “Albiceleste” a los 38 años para el exitoso debut contra Argelia.

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Con su primer triplete en Copas del Mundo, la “Pulga” no solo volvió a superar en tantos en citas planetarias a Kylian Mbappé, que lo había desplazado horas atrás con los dos tantos ante Senegal.

No conforme con eso, Lionel Messi llegó a 16 goles en Copas del Mundo, igualando al alemán Miroslav Klose.

Para mejor, el trasandino tiene la chance de seguir ampliando su foja, considerando que está recién comenzando la ruta de su equipo en la cita planetaria. Su próxima chance para seguir convirtiendo será el lunes 22, contra Austria.

La tabla de goleadores históricos de los Mundiales

JugadorPaísGolesMundiales disputados
1Miroslav KloseAlemania162002, 2006, 2010, 2014
2Lionel MessiArgentina162006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026
3Ronaldo NazárioBrasil151994, 1998, 2002, 2006
4Gerd MüllerAlemania141970, 1974
5Kylian MbappéFrancia142018, 2022, 2026
6Just FontaineFrancia131958
7PeléBrasil121958, 1962, 1966, 1970
8Jürgen KlinsmannAlemania111990, 1994, 1998
9Sandor KocsisHungría111954

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