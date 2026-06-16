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Marcelo Salas, presente en el Mundial 2026: “Estando acá, duele aún más no tener a Chile”

El “Matador” comentó cuáles son sus favoritos para la Copa del Mundo.

Carlos Madariaga

Marcelo Salas, presente en el Mundial 2026: “Estando acá, duele aún más no tener a Chile”

Marcelo Salas, presente en el Mundial 2026: “Estando acá, duele aún más no tener a Chile” / Agencia Getty

En el marco del Mundial 2026, Conmebol desarrolló en Miami una muestra donde se resumen los principales hitos de las selecciones sudamericanas en Copas del Mundo.

En ese contexto, apareció en el sur de Estados Unidos, invitado por el ente continental, una leyenda del fútbol chileno, Marcelo Salas, quien aprovechó de observar ayer lunes a Uruguay.

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El “Matador” comentó sus sensaciones de estar presente en la Copa del Mundo. “Agradezco la invitación de Conmebol, pero estando acá duele aún más el no tener a nuestra selección para alentarlos en la gradería. Trato de disfrutar de ver fútbol, en un Mundial ahora como espectador”, recalcó el hoy dueño de Deportes Temuco.

“No estamos presentes en esta cita tan importante para cualquier selección. Frustra como hincha no ver a la selección acá, más aún teniendo muchas opciones de clasificar; hasta el séptimo podía llegar”, reconoció Marcelo Salas, autor de cuatro goles para La Roja en su único Mundial disputado, en Francia 1998.

El exdelantero también analizó cómo proyecta a los favoritos para ganar el Mundial 2026 tras los primeros días de competencia.

“Está recién partiendo. Se han visto algunos resultados quizá inesperados. Sigo pensando que Francia es una gran selección, pueden armar hasta un equipo C. También Portugal, España. Me pareció muy bien Marruecos, le hizo un gran partido a Brasil, pero esto es fútbol y cambia a cada momento”, cerró Salas.

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Instagram @marcelosalas11

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