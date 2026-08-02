Identifican a responsable de atropello múltiple fatal en La Unión: es un portero de fútbol

Consternación generó este sábado la muerte de dos mujeres en La Unión, producto de un atropello múltiple ocurrido a las afueras de una discoteca.

El responsable del accidente se dio a la fuga sin prestar ayuda a las personas afectadas. Sin embargo, tras un amplio operativo policial, fue detenido y ahora se reveló su identidad.

Fue encontrado en su domicilio gracias al seguimiento de la camioneta station wagon con la que, presuntamente, cometió el atropello, que dejó a otras seis personas heridas.

El hombre fue identificado como Matías Villegas y sería arquero de un club de fútbol de Osorno. Un registro en Instagram da cuenta de un reciente paso por Municipal Paillaco, en 2024.

Este domingo será formalizado, instancia en la que se espera que la Fiscalía confirme si el imputado se encontraba bajo los efectos del alcohol o de drogas al momento del hecho.