La apretada agenda de Vozinha: Colo Colo confirma a qué hora llega, revisión médica y primer entrenamiento

Ya no hay incertidumbre en Colo Colo. Este domingo, Vozinha se subió al avión y ya viene camino a Chile para firmar por el “Cacique”.

En Blanco y Negro saben que la gente espera por el portero de Cabo Verde, por lo que ya anunciaron cómo serán sus primeras horas en Santiago.

El guardameta aterrizará en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez a las 20:30 horas de este domingo, y 15 minutos después, saldrá a saludar a la prensa presente.

El lunes comenzará temprano para Vozinha, ya que a las 07:00 tendrá que realizarse los exámenes médicos en la Clínica Meds, donde no atenderá a los medios de comunicación.

Esto, porque el miércoles, después de completar su primer entrenamiento con el plantel de Colo Colo, será presentando oficialmente en la sala de prensa del Estadio Monumental, a eso de las 12:30 horas.