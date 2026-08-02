;

La apretada agenda de Vozinha: Colo Colo confirma a qué hora llega, revisión médica y primer entrenamiento

El portero caboverdiano ya viene en el avión rumbo a Chile.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Marvin Ibo Guengoer - GES Sportf

Ya no hay incertidumbre en Colo Colo. Este domingo, Vozinha se subió al avión y ya viene camino a Chile para firmar por el “Cacique”.

En Blanco y Negro saben que la gente espera por el portero de Cabo Verde, por lo que ya anunciaron cómo serán sus primeras horas en Santiago.

El guardameta aterrizará en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez a las 20:30 horas de este domingo, y 15 minutos después, saldrá a saludar a la prensa presente.

Revisa también:

ADN

El lunes comenzará temprano para Vozinha, ya que a las 07:00 tendrá que realizarse los exámenes médicos en la Clínica Meds, donde no atenderá a los medios de comunicación.

Esto, porque el miércoles, después de completar su primer entrenamiento con el plantel de Colo Colo, será presentando oficialmente en la sala de prensa del Estadio Monumental, a eso de las 12:30 horas.

Contenido patrocinado

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: &#039;Sentí una presión&#039;

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: 'Sentí una presión'

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad