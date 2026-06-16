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VIDEOS. Haaland pisa fuerte en su debut en una Copa del Mundo: doblete y goleada de Noruega en el Mundial 2026

El delantero del Manchester City fue figura en el triunfo ante Irak.

Carlos Madariaga

Haaland pisa fuerte en su debut en una Copa del Mundo: doblete y goleada de Noruega en el Mundial 2026

Haaland pisa fuerte en su debut en una Copa del Mundo: doblete y goleada de Noruega en el Mundial 2026 / Icon Sportswire

Este martes, a diferencia de un lunes plagado de empates en el Mundial 2026, ha sido una jornada de confirmaciones en la Copa del Mundo.

Así como Kylian Mbappé deslumbró en el estreno de Francia, también se lució Erling Haaland en Noruega.

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En Boston, el elenco europeo tuvo un trabajado encuentro ante Irak, el cual pareció desequilibrar de manera clara el delantero del Manchester City tras arremeter en área chica al minuto 29.

Sin embargo, con un impecable cabezazo, Aymen Hussein sembró la incertidumbre al decretar el 1-1 a los 39 minutos.

Luego de ello, volvió a aparecer Erling Haaland, aprovechando un descuido en la salida del portero Jalal Hassan para completar su doblete a los 43 minutos.

Akam Hashem asustó con un peligroso disparo en el cierre del primer lapso, pero Noruega supo acomodar el desarrollo del juego, evitando la reacción de Irak.

Fue asi como en los últimos 15 minutos, los europeos terminaron sellando una goleada inesperada por cómo se dio el lapso inicial: Leo Ostigard, mediante golpe de cabeza a los 76 minutos; y un autogol de Hussein al intentar despejar cuando Haaland arremetía para un posible triplete terminaron sellando el 4-1.

Su siguiente desafío en el Mundial 2026 será el lunes 22, ante Senegal; mientras que Irak buscará seguir en carrera pese a que, en la misma jornada, desafiarán a Francia.

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