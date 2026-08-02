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Caso exsubsecretario Rodríguez: oficialismo advierte que situación “daña” la institucionalidad y oficiarán a Senda

Parlamentarios republicanos buscan que se investigue al laboratorio Corthorn Health, que realizó el examen que arrojó un resultado positivo por presencia de drogas en la exautoridad.

Ruth Cárcamo

Paloma Cárdenas

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Caso exsubsecretario Rodríguez: oficialismo advierte que situación “daña” la institucionalidad y oficiarán a Senda

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Continúan las repercusiones políticas luego de que un examen de pelo arrojara un resultado positivo por presencia de drogas para el exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez.

Desde el oficialismo, la diputada Ximena Ossandón (RN) sostuvo que “esta situación tiene varias miradas. Por un lado, es una oportunidad para normar y dejar claro qué se hace cuando aparecen este tipo de test”.

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“Por otro lado, ha habido muchos dimes y diretes, pero creo que hay que actuar con toda justicia. Es una oportunidad para dejar bien claro y bien normado que el tema con la droga, cualquier ejecutivo, cualquier gobierno, tiene que ser tolerancia cero″, agregó.

En esa línea, la parlamentaria indicó que “cuando entendemos que es muy importante no tener ninguna cercanía con el tema de la droga, porque lamentablemente aquí quedan todos dañados, el gobierno, el mismo subsecretario y la institucionalidad completa se ve, de alguna forma, debilitada”.

Oficiarán a Senda

Por su parte, los diputados republicanos Luis Sánchez y Macarena Santelices anunciaron que oficiarán al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), tras conocerse antecedentes sobre observaciones realizadas al laboratorio Corthorn Health por la Seremi de Salud en 2022.

De acuerdo con los legisladores, en aquella oportunidad se detectaron graves deficiencias en sus instalaciones, entre ellas problemas en el control de calidad, la supervisión profesional y el manejo de la sala toxicológica.

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El diputado Luis Sánchez | Agencia UNO / SEBASTIAN RIOS

“Estamos oficiando a Senda para pedirles que investiguen a esta empresa (Corthorn Health) e idealmente se les corte el contrato, porque no podemos depender de las evaluaciones de una empresa cuyos procedimientos serían así de defectuosos”, indicó Sánchez.

En tanto, Santelices sostuvo que, tras lo ocurrido con el exsubsecretario, “queda claro y es nuestro deber fiscalizar los parámetros establecidos a los distintos laboratorios contratados por el Estado”.

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La diputada Macarena Santelices | Agencia UNO

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