¿En qué lugar quedó Mbappé entre los máximos goleadores de la historia de los Mundiales? / Stephen Nadler/ISI Photos

¿Quién podría quedar en el olimpo de los máximos goleadores de la historia de los Mundiales? Este martes, en el debut de Francia ante Senegal, que terminó en triunfo para los galos por 3 a 1, Kylian Mbappé corrió hacia un récord que le queda cada vez más cerca.

Se trata del ranking de máximos goleadores históricos en Copas del Mundo. Con su doblete, el delantero del Real Madrid de 27 años llegó a 14 tantos e igualó a un histórico en el tercer lugar: el alemán Gerd Muller. Y le puede quedar mucha carrera.

En la cima se mantiene el alemán Miroslav Klose, quien marcó 16 goles en cuatro ediciones disputadas entre 2002 y 2014. Lo siguen el brasileño Ronaldo Nazário con 15 tantos y el tanque alemán Gerd Müller con 14.

Los otros artilleros mundiales

El francés Just Fontaine, quien a pesar de jugar solo un Mundial, logró una cifra que aún genera asombro: 13 goles, los mismo de Lionel Messi, quien ha jugado cinco torneos. Este martes, el argentino puede engrosar su récord mundialista ante Argelia.

Un detalle es que hay seis jugadores igualados con 10 goles en la máxima cita planetaria: Gabriel Batistuta (Argentina), Teófilo Cubillas (Perú), Grzegorz Lato (Polonia), Gary Lineker (Inglaterra) y Thomas Müller y Helmut Rahn (Alemania).

La tabla: