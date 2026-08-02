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Denuncian uso de AUC para obtener residencia en Chile: organizaciones migrantes piden investigar presunto fraude

Organizaciones de migrantes alertaron sobre agencias que facilitarían Acuerdos de Unión Civil por conveniencia para acceder a beneficios migratorios. En el Congreso ya impulsan un proyecto para sancionar estas prácticas.

Juan Castillo

Paloma Cárdenas

Denuncian uso de AUC para obtener residencia en Chile: organizaciones migrantes piden investigar presunto fraude

Denuncian uso de AUC para obtener residencia en Chile: organizaciones migrantes piden investigar presunto fraude

02:06

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Organizaciones de migrantes solicitaron investigar el presunto uso irregular de los Acuerdos de Unión Civil (AUC) como mecanismo para obtener residencia en Chile.

La alerta surge luego de denuncias sobre agencias que ofrecerían asesorías para concretar uniones entre ciudadanos chilenos y extranjeros que, en algunos casos, ni siquiera se conocen previamente, cobrando hasta $2 millones por facilitar el trámite.

El debate se da en un contexto en que, durante 2025, 4.200 parejas conformadas por un ciudadano extranjero y un chileno suscribieron un Acuerdo de Unión Civil ante el Registro Civil e Identificación.

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Según las organizaciones migrantes, las extensas demoras en los procesos de regularización han llevado a algunas personas a buscar alternativas para acceder a la residencia definitiva.

El secretario general del Movimiento Inmigrantes para el Desarrollo, Rolando Prophiete, sostuvo que este fenómeno estaría relacionado con las dificultades que enfrentan muchos extranjeros para regularizar su situación migratoria por las vías tradicionales. “Sigue siendo difícil porque alguien que está esperando, por ejemplo, una residencia definitiva puede esperar entre uno y tres años”, afirmó.

Asimismo, explicó que muchos optan por este camino al considerar que aumenta sus posibilidades de obtener la residencia. “Muchas veces las personas, al hacer el trámite, van a la segura, entonces se casan con alguien y piensan que tienen mayor suerte de recibir la residencia definitiva por tener núcleo familiar con un chileno”, señaló.

Mientras continúan las denuncias, en el Congreso Nacional ya se presentaron iniciativas que buscan tipificar como delito el fraude migratorio mediante matrimonios o Acuerdos de Unión Civil de conveniencia. Uno de los principales impulsores de la propuesta es el senador Iván Flores, quien plantea establecer penas de cárcel, multas e incluso la revocación de los beneficios migratorios obtenidos a través de este mecanismo.

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