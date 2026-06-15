La emotiva despedida de Pollo Castillo a Oliver Tree tras su trágica muerte: habían grabado en Chile hace pocos días / Capturas

El fin de semana, una tragedia sacudió al mundo del espectáculo y las redes sociales: el choque de dos helicópteros en la zona de Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro, dejó seis personas muertas, entre ellas el cantante Oliver Tree y el creador de contenido argentino Gaspar Prim, Gaspi.

La noticia generó una ola de mensajes de pesar por parte de músicos, influencers y fanáticos en todo el mundo, incluyendo Chile. Sin ir más lejos, el intérprete estadounidense se presentó en Club Subterráneo, en Santiago, el pasado martes 2 de junio.

En la previa a su debut en territorio nacional, la voz de Life Goes On se movió por las calles de la capital y grabó contenido. Si había algo que manejaba bien, más allá de lo sonoro, era el diálogo con lo viral de internet.

En esa instancia compartió con Benjamín Castillo, más conocido como Pollo Castillo, quien también se refirió al tema durante la madrugada del lunes.

“Conmocionado por la forma en la que se fueron muchachos. Concientiza lo frágil que es la vida y que la muerte no es arbitraria pudiendo tocarle a cualquiera de nosotros”, parte el mensaje en sus historias.

“Fuiste una persona encantadora e inspiradora. Agradezco profundamente que la vida nos haya cruzado. Amen con intensidad, vivan el presente con el corazón abierto y agradezcan cada oportunidad de amanecer”, sigue.

“La vida es un bello libro que puede cerrarse cuando un menos lo espera”, cierra, junto a una fotografía de ambos.

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La colaboración que se viralizó entre ambos fue un breve video grabado en Providencia, donde también aparecía el Doctor Simi, gestando uno de los crossovers más inesperados de 2026. “Cuando vuelve a reunirse el grupito de atrás”, se lee en el clip.

“Se te cruzan los tres tipos más lindos de Chile en la calle. ¿Qué haces?“, comentaba Tree. ”Ojalá nunca nos separan", lanzaba Castillo en la misma caja de comentarios.