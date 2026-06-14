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VIDEOS. Impactante choque de helicópteros en Brasil deja seis muertos y provoca explosión masiva en Río de Janeiro

Una de las aeronaves cayó sobre un estacionamiento y desató un incendio que consumió decenas de vehículos.

Nelson Quiroz

Captuas

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Una tragedia aérea sacudió este domingo a la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, luego de que dos helicópteros colisionaran en pleno vuelo sobre el sector de Recreio dos Bandeirantes.

El accidente dejó al menos seis personas fallecidas y generó una escena de gran impacto, con explosiones, incendios y restos de las aeronaves dispersos en una amplia zona.

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Según informaron los equipos de emergencia brasileños, el choque ocurrió cerca de las 09:00 horas locales. Tras el impacto, uno de los helicópteros cayó sobre un estacionamiento utilizado para almacenar vehículos eléctricos, provocando una potente explosión que desencadenó un incendio que consumió cerca de una veintena de automóviles. La segunda aeronave se precipitó a unos 100 metros de distancia, sin registrar fuego tras la caída.

Las imágenes captadas por vecinos y cámaras de seguridad muestran una enorme columna de humo negro elevándose sobre el sector, mientras se escuchan sucesivas detonaciones originadas por los vehículos alcanzados por las llamas. Además, fragmentos de las aeronaves fueron proyectados hacia edificios cercanos, llegando incluso a caer sobre techos y terrazas de inmuebles residenciales.

Las autoridades confirmaron que las seis víctimas corresponden a los ocupantes de ambas aeronaves. Equipos de Bomberos, servicios médicos y fuerzas de seguridad trabajaron durante horas para controlar la emergencia y asegurar el perímetro.

Por ahora, las causas de la colisión permanecen bajo investigación y no se ha informado oficialmente la identidad de los fallecidos.

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