El IND lanza un duro comunicado contra la ministra Duco y se declara en “alerta institucional”

Las tensiones entre Natalia Duco, Ministra del Deporte y el Instituto Nacional de Deportes (IND), siguen escalando tras las tensiones por el concierto de BTS en el Estadio Nacional.

Tal como te contamos en ADN, la exatleta olímpica habría solicitado la destitución de Lorena Castillo, directora nacional subrogante del IND, por lo que del organismo ahora respondieron con un comunicado en su contra.

“Desde que la Ministra del Deporte Natalia Ducó asumió sus funciones en marzo de este año, ANFUCHID ha solicitado formalmente reunirse con ella y el Subecretario, para abordar materias relevantes para el Instituto Nacional de Deportes y sus trabajadores y trabajadoras”, escribieron desde la Asociación Nacional de Funcionarios de Chiledeportes en un comunciado.

“Cuando Ducó anunció en la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados una reestructuración del Mindep y el IND, intensificamos esta gestión usando la Ley del Lobby, mandando solicitudes a través de oficina de partes. Pero la respuesta siguió siendo una negativa”, agregaron.

Desde el asociación de trabajadores comentaron que Duco presentó ante el presidente José Antonio Kast una propuesta de ley para modificar la institucionalidad del IND, en un texto al que ellos no han tenido acceso.

“Esto no se puede aceptar, ya que es indispensable que cualquier modificación legal o administrativa que afecte al deporte nacional, al IND, a sus funcionarios y funcionarias, a los deportistas y a la ciudadanía, sea informada, transparente y dialogada oportunamente con todos los actores que se verán afectados”, dijeron al respecto.

Como respuesta a este movimiento de la Ministra del Deporte, el ANFUCHID “se declara en estado de alerta institucional y llama a sus asociados y asociadas a mantenerse atentos e informados”.

“Solicitamos a la Sra. Ministra del Deporte transparentar oportunamente cualquier proyecto o propuesta de modificación legal relacionada con el IND y convocar a una mesa de trabajo con participación de los trabajadores y trabajadoras del Servicio”, sentenciaron.