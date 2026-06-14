Impacto mundial: identifican al youtuber Gaspi y cantante Oliver Tree entre los muertos en choque de helicópteros en Brasil

Las autoridades brasileñas identificaron este domingo a algunas de las víctimas fatales del choque entre dos helicópteros ocurrido en el sector de Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro.

Entre los fallecidos figuran el cantante estadounidense Oliver Tree y el creador de contenidos argentino Gaspi, nombres que han generado conmoción internacional tras la tragedia aérea que dejó seis muertos.

Según la información entregada por la Policía Civil de Río de Janeiro, cinco de las víctimas viajaban en una de las aeronaves, mientras que el sexto fallecido corresponde al piloto del segundo helicóptero involucrado en la colisión.

Además de Oliver Tree y Gaspi, fueron identificados los pasajeros Lucas Vignale y Lucas Brito Chaves, junto al piloto Alexandre Souza. En la otra aeronave viajaba únicamente el piloto Charles Marsillac.

Oliver Tree, artista con millones de oyentes mensuales en plataformas digitales y una reconocida carrera internacional, se encontraba en Brasil en el marco de su gira mundial.

Por su parte, Gaspi, uno de los youtubers más populares de Argentina, había alcanzado notoriedad internacional por sus videos de humor callejero y por su participación en eventos masivos para creadores de contenido.

El accidente ocurrió durante la mañana de este domingo, cuando ambas aeronaves colisionaron en pleno vuelo. Tras el impacto, uno de los helicópteros cayó sobre un estacionamiento de vehículos eléctricos, provocando una explosión de gran magnitud y un incendio que consumió cerca de una veintena de automóviles.

Equipos de emergencia continúan trabajando en la zona mientras la Fuerza Aérea Brasileña y otros organismos especializados investigan las causas de la tragedia.