Pollo Castillo sorprende con colaboración con reconocido cantante internacional: “Cuando vuelve a reunirse el grupito...”

El creador de contenido e influencer ‘Pollo’ Castillo sorprendió este martes con una inesperada colaboración en sus redes sociales.

Y es que Castillo compartió un video en su cuenta de Instagram junto al cantante estadounidense Oliver Tree, quien se presentará en nuestro país este martes 2 de junio en Club Subterráneo.

En el registro se ve a ‘Pollo’ Castillo bailando junto a Oliver Tree y al Dr. Simi al ritmo de “Be My Lover”, de La Bouche.

Los tres se reunieron en la esquina de Nueva de Lyon con Avenida Andrés Bello y titularon el video con la frase: “Cuando vuelve a reunirse el grupito de atrás”.

“Se te cruzan los tres tipos más lindos de Chile en la calle. ¿Qué haces?”, escribió Oliver Tree en la publicación, que rápidamente se llenó de comentarios celebrando la colaboración.

“Ese crossover es oro”; “Esto está épico, quiero ver a Oliver en Santiago”; “En mi curso ese grupito no se sentaba atrás, sino adelante”; y “Mi sueño más normal”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los seguidores.