‘Pollo’ Castillo explica la razón por la que acumuló una millonaria deuda del CAE: su cuenta quedó en cero

El influencer Benjamín Castillo se refirió al embargo que afectó sus cuentas bancarias por una deuda asociada al Crédito con Aval del Estado (CAE), situación que lo llevó a desembolsar más de $20 millones tras años de morosidad.

En el programa Al Borde de Once Stream, el creador de contenido relató que descubrió que su cuenta había quedado en cero mientras intentaba realizar una transferencia durante una grabación.

Castillo explicó que siempre estuvo consciente de la deuda que mantenía por sus estudios de Ingeniería Civil Industrial, pero que optó por priorizar otros usos para su dinero.

“Yo sabía que era una deuda que tenía que pagar, pero obviamente uno necesita liquidez para generar más dinero y con ese dinero pagar las deudas”, afirmó.

El influencer también aseguró que no recibió una advertencia formal antes del embargo. Según contó, tras conocer la medida comenzó a evaluar alternativas para regularizar el pago de lo que aún adeudaba.

Durante el mismo programa, el streamer Otakin reconoció que mantiene una deuda cercana a los $2,6 millones por concepto de CAE y señaló que espera ponerse al día con futuros ingresos.

El caso ocurre en medio de las acciones de cobranza impulsadas por la Tesorería General de la República (TGR) para recuperar recursos asociados al CAE.

El organismo ha señalado que los embargos corresponden a una medida de última instancia, aplicada cuando no existen acuerdos o respuestas por parte de los deudores.